09:00 12.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская молодежная сборная по теннису завоевала первенство Европы

Теннисную сборную Украины девушек до 14 лет вновь признали лучшей командой в Европе. Об этом передает Федерация тенниса Украины.

Украинская молодежная сборная по теннису завоевала первенство Европы

В течении зимнего и летнего Кубка Европы по теннисному спорту наши ребята смогли выбороть два "золота". Примечательно, что на нашем счету всего лишь шесть поражений из 27 встреч. В теннисную сборную вошли Даша Лопатецкая, Любовь Костенко (участвовали в обоих Кубках), Екатерина Рублевская (зимний Кубок) и Анастасия Соболева.

В то же время схожий результат смогли и одержать испанские спортсменки, которые повторили достижения украинской сборной. Они выиграли два Кубка, победили в 27 матчах, потерпели шесть поражений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина завершила сезон в статусе шестой ракетки мира.


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