04:00 12.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинец завоевал золото по фехтованию среди инвалидов

Украинский фехтовальщик Сергей Шевкун сумел выбороть золото на соревнованиях по фехтованию среди людей с ограниченными физическими возможностями. 

Украинец завоевал золото по фехтованию среди инвалидов

Об этом сообщает НКСИУ.

Шевкун в категории "шпага" завоевал звание чемпиона мира в категории С, а в "рапире" новичок чемпионата Анна Пашкова завоевало третье место. Всего же украинские спортсмены получили две "золотые", две "серебряные" и две бронзовые награды. Для украинской сборной это абсолютный спортивный рекорд в данном виде спорта.

Напомним, что на футбольных соревнованиях для параолимпийцев, которые проходили в Канаде, наша футбольная сборная смогла отвоевать первенство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", олимпийская чемпионка украинка Ольга Харлан в ближайшие дни поедет на этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин во французский Орлеан.


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