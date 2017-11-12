Украинец завоевал золото по фехтованию среди инвалидов

Об этом сообщает НКСИУ.

Шевкун в категории "шпага" завоевал звание чемпиона мира в категории С, а в "рапире" новичок чемпионата Анна Пашкова завоевало третье место. Всего же украинские спортсмены получили две "золотые", две "серебряные" и две бронзовые награды. Для украинской сборной это абсолютный спортивный рекорд в данном виде спорта.

Напомним, что на футбольных соревнованиях для параолимпийцев, которые проходили в Канаде, наша футбольная сборная смогла отвоевать первенство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", олимпийская чемпионка украинка Ольга Харлан в ближайшие дни поедет на этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин во французский Орлеан.