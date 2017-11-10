Украинец победил на чешском турнире "Шахматный поезд"

Уроженец Николаева набрал 7,5 очка из девяти возможных и стал единоличным победителем, отмечается на рейтинговом сайте chess-results.

В тройку лучших также вошел немец Томас Хоепфл и россиянин Олег Максимов. Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 80 шахматистов.

Добавим, что Хаецкий является не только шахматистом, а и тренером по шахматам. Подопечные Хаецкого имеют восемь медалей на чемпионате Европы. Ученик мастера Александр Бортник становился чемпионом мира среди юношей до 18 лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", опорный полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль после того, как сборная Чили не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2018 на своей странице в Instagram заявил, что заканчивает международную карьеру.