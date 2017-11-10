08:53 10.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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ФК "Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке матча в УПЛ - ФОТО

Футбольный клуб "Мариуполь" дал официальный ответ на просьбу киевского "Динамо" о переигровке матча, который не состоялся между командами в рамках 7-го тура УПЛ.

ФК

Согласно данным сайта команды"Мариуполь", они опубликовали фотографии писем "Динамо" и своего ответа на него. Отвечая на просьбу соперника, мариупольцы отказали в идее сыграть встречи Премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19.

"Желание одного из клубов, даже Гранда украинского футбола, проводить матч или нет, не может иметь решающего значения. Поэтому мы не можем согласиться с Вашей -  говорится в письме ФК" Мариуполь.

Так, предложением стало сыграть в поединке, который не состоялся в чемпионатах УПЛ, U-21 и U-19.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", международная федерация футбола определила ещё четыре сборные, которые точно приедут в Россию. Это случилось после матчей 18-го тура южноамериканской квалификации и встреч 10-го тура североамериканского отбора чемпионата мира 2018 года.


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