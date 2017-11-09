Футболист "Динамо" попал в топ-100 лучших молодых игроков мира

Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Украинский футболист занял 58 место в рейтинге. В текущем сезоне Цыганков принял участие в 16 матчах "Динамо", в которых забил 5 мячей отдал 2 результативные передачи.

Примечательно, что тренер сборной Украины Андрей Шевченко был поражен игроком в 2016 году, поэтому еще тогда вызвал его в национальную команду.

Также по данным издания, у футболиста - большой опыт для своего возраста, и вспоминает его звездный час, когда Виктор вышел на замену в матче против "Бешикташа" и первым же касанием принес "Динамо" очко.

Пока известны только игроки, которые занимают места с 21 по 100 первое в рейтинге, остальные будут объявлены позже.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новым мэром столицы Грузии Тбилиси был избран бывший футболист киевского "Динамо" и нынешний вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.