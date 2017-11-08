Украинцы завоевали несколько наград на юниорском ЧЕ по тхэквондо

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины. По информации ведомства, призерами в разных категориях стали чемпионы с Европы и Украины.

При этом сам титул вице-чемпионки Европы в весовой категории до 46 кг завоевала Ольга Процвитаева.

Еще один наш юный соотечественник - Василий Котяш стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 51 кг.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", опорный полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль после того, как сборная Чили не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2018 на своей странице в Instagram заявил, что заканчивает международную карьеру.