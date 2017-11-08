05:00 08.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу

Несколько дней назад в испанском городе Бенидорме прошел чемпионат мира по бодибилдингу среди мужчин. Так, сборная Украины сумела завоевать три награды на соревнованиях.

Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу

Как сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, украинец Дмитрий Горобец дважды поднялся на высшую ступень пьедестала мирового первенства. Отмечается, что с самого начала он одержал победу в своей весовой категории в дисциплине "менс физик", а затем был признан лучшим и в абсолютном первенстве.

В свою очередь другой украинец Владимир Бирук также удостоился места на чеспионате. В частности, он стал серебряным призером соревнований по бодибилдингу среди спортсменов до 100 кг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины по футболу в понедельник, 9 октября, не сумела пробиться в Чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В заключительном матче группового этапа отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко уступили у себя дома команде Хорватии со счетом 0:2.


 
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