Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу

Как сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, украинец Дмитрий Горобец дважды поднялся на высшую ступень пьедестала мирового первенства. Отмечается, что с самого начала он одержал победу в своей весовой категории в дисциплине "менс физик", а затем был признан лучшим и в абсолютном первенстве.

В свою очередь другой украинец Владимир Бирук также удостоился места на чеспионате. В частности, он стал серебряным призером соревнований по бодибилдингу среди спортсменов до 100 кг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины по футболу в понедельник, 9 октября, не сумела пробиться в Чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В заключительном матче группового этапа отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко уступили у себя дома команде Хорватии со счетом 0:2.