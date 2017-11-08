Моим парням хватит мотивации в матче с Украиной, - тренер сборной Словакии

Соответствующие заявления сообщаются на сайте Словацкого футбольного союза.

По словам лидера команды, на матче он постарается дать возможность сыграть большинству из 24 футболистов, вызванных на сбор. Основной упор будет на игроков, которые не имели достаточно практики в отборе ЧМ-2018. Во Львове будет смешанный состав.

Он также также поделился впечатлениями о сопернике.

"Сильная команда с отличным подбором исполнителей. Я видел их игру против Хорватии. В первом тайме Украина полностью переиграла столь авторитетного соперника. Думаю, моим парням хватит мотивации", - добавил Ян Козак.

Добавим, товарищеский матч сборных Украины и Словакии состоится во Львове, 10 ноября на "Арене Львов", начало матча – в восемь вечера.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", футбольны клуб "Динамо" решило отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта. Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.