12:00 08.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Милевский признан футболистом месяца в "Динамо-Брест"

Украинский форвард Артем Милевский победил в гонке за награду лучшего футболиста октября в составе ФК "Динамо-Брест".

Милевский признан футболистом месяца в

Соответствующие сведения передает пресс-служба клуба.

Экс-игрок киевского "Динамо" получил 37,17 процента голосов, обогнав Леандро Торреса (31,3) и Павла Нехайчика (24,93).

В голосовании всего приняли участие пять футболистов, которые входили в тройку лучших по итогам трех официальных матчей месяца. Стоит заметить, что всего в чемпионате Беларуси 32-летний украинец забил пять мячей в 13-ти противостояниях.

Отмечается, что Милевского уже не впервые выбирают лучшим игроком команды с Бреста.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полузащитник луганской "Зари" Александр Андриевский стал лучшим игроком текущего осеннего сезона в рамках Украинской премьер-лиги. 


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