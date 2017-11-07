Свитолина стала девятой в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток года

Об этом свидетельствуют сведения из сайт WTA.

По информации ведомства, за сезон Свитолина заработала по меньшей мере 3,2 миллиона долларов. При этом львиную долю призовых Свитолиной принесли успешные выступления в одиночном разряде, лишь изредка украинская теннисистка играла в паре и миксте.

В 2017 году Свитолина дважды победила на турнирах категории WTA International в Тайбэе и Стамбуле и добыла три трофея на Premier 5 в Дубае, Риме и Торонто. Более того, украинка стала первой в истории теннисисткой, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 за один сезон.

Наибольшее количество призовых за 2017 год завоевала 37-летняя американка Винус Уильямс - 5,468 млн долларов. Далее разместилась Г.Мугуруса - 5,083, К.Возняцки - 4,748, С.Халеп - 4,675, С.Стивенс - 4,056, О.Остапенко - 3,998, К.Плишкова - 3,452 и К.Гарсия - 3,427.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступление в турнире WTA в Гонконге, из-за травмы правой ноги.