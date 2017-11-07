Шевченко гарантировал выход сборной на Евро-2020

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает сайт Федерации футбола Украины. В частности, Шевченко отметил, что большинство болельщиков оценивают саму игру, а не результат.

"Сегодня первое и второе места выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно. Хочется поехать на турнир? Заказывайте билеты", - отметил главный тренер сборной Украины.

Вместе с тем Шевченко указал, что выступал против спарринга с Аргентиной. И совсем недавно шли разговоры о матче с Аргентиной, однако сам наставник против этой игры. Поскольку, он не будет платить за товарищеские игры, с кем бы сборная Украины ни играла.

"Буду стараться использовать личные связи, говорил уже со многими тренерами больших сборных. Но даже если не получится, мы и так сейчас играем против Словакии. Это сильная сборная, не вижу в этом проблемы", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Андрей Шевченко принял кадровое решение, которое связано с подготовкой товарищеского матча против сборной Словакии. В частности, довызван еще один нападающий — динамовец Артем Беседин.