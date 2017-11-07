10:35 07.11.2017 | Спорт | Новости
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"Наполи" вслед за "Ювентусом" заподозрили в махинациях с билетами

Комиссия по борьбе с мафией открыла расследование в отношении "Наполи" по поводу махинаций с продажей билетов.

Предварительное слушание по этому делу состоится во вторник утром, седьмого ноября, в Риме. Прокуратура допросит президента "адзурри" Аурелио де Лаурентиса, передает La Gazzetta dello Sport.

Ранее схожее расследование было проведено против "Ювентуса", в результате чего президент «бьянконери» Андреа Аньелли был отстранен на год.

В отличие от "Ювентуса" в случае с "Наполи" под подозрение попали не только руководители, но и некоторые футболисты.

У прокуроров есть факты спекуляции билетами неаполитанского клуба со стороны местной мафии - Коморры. Также в распоряжение следствия попали фотографии игроков с представителями преступных кругов.

При этом отмечается, что футболисты "Наполи", скорее всего, не будут наказаны, так как могли не догадываться с кем именно фотографируются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что судью матча Сенегал-ЮАР в рамках ЧМ-2018 отстранили от должности навсегда, а сам матч будет переигран.


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