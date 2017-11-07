МОК решает судьбу России: запретить флаг или гимн

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, сейчас МОК рассматривает очень жесткие меры по отношению к российской олимпийской сборной. Причем, сторона обвинения требует коллективной ответственности для российских спортсменов за систематические нарушения допинговых правил.

Кроме того, будут введены ограничения, которые также коснутся России в допинговой системы на Сочи-2014. Вопрос о том, какие санкции будут применены в отношении России, будет обсуждаться 5 декабря на заседании исполкома МОК.

При этом вопрос о полном отстранении России от Игр в Корее не рассматривается, но два других варианта выглядят не намного лучше. Первый вариант копирует решение международной легкоатлетической федерации (ИААФ) по отношению к россиянам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитая словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена от соревнований. По итогам перепроверки допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере допинг-пробе 37-летней спортсменки были обнаружены следы запрещенного препарата.