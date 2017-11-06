Шахматист Федорчук стал призером этапа Гран-При Франции

Соответствующие сведения передает официальный сайт Федерации шахмат Украины.

Как отмечается, в соревнованиях приняли участие 179 спортсменов. Так, помимо Сергея, высокие результаты показали и другие украинцы. Среди них: Владимир Онищук (Ивано-Франковск) и Евгения Долуханова (Харьков) - которые разделили 7-17 места с 6,5 очка. Кстати, Долуханова показала лучший результат среди женщин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях завершился юношеский шахматный турнир Гран-при в Джермуке, где победу добыл 15-летний киевлянин Кирилл Шевченко. В турнире участвовали 12 известных юношей до 16 лет из Армении и зарубежья.