10:19 06.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Шахматист Федорчук стал призером этапа Гран-При Франции

В городе Кап-д'Агд украинский шахматист Сергей Федорчук занял третье место на этапе Гран-при Франции - "15e Rencontres du Cap". 

Шахматист Федорчук стал призером этапа Гран-При Франции

Соответствующие сведения передает официальный сайт Федерации шахмат Украины.

Как отмечается, в соревнованиях приняли участие 179 спортсменов. Так, помимо Сергея, высокие результаты показали и другие украинцы. Среди них: Владимир Онищук (Ивано-Франковск) и Евгения Долуханова (Харьков) - которые разделили 7-17 места с 6,5 очка. Кстати, Долуханова показала лучший результат среди женщин. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях завершился юношеский шахматный турнир Гран-при в Джермуке, где победу добыл 15-летний киевлянин  Кирилл Шевченко. В турнире участвовали 12 известных юношей до 16 лет из Армении и зарубежья.


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