08:52 02.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины объявила состав на Кубок мира по велотреку

Национальная сборная Украины объявила свой состав на Кубок мира по велоспорту на треке 2017-2018 годов.

Сборная Украины объявила состав на Кубок мира по велотреку

Соответствующие сведения стали известны с  официального сайта Федерации велоспорта Украины.

Согласно данным ведомства, Украину на польском треке будут представлять спортсмены разных рангов.

Со стороны женщин: Любовь Басова, Бондарь Виктория, Климченко Татьяна, Клячина Оксана, Кононенко Валерия, Нагорная Анна, Старикова Елена, Соловей Анна.

Также мужчины: Бучинский Владимир, Васильев Максим, Винокуров Андрей, Гладыш Роман, Гринев Виталий, Джус Владимир, Куценко Андрей, Фредюк Владимир, Шевчук Тарас.

Отметим, что первый этап в Прушкове пройдет с третьего по пятое ноября.

А второй этап состоится в британском Манчестере 10-12 ноября, соответственно третий этап — второго – третьего декабря в канадском Милтоне. Четвертый — в чилийском Сантьяго 9-10 декабря. Заключительный этап будет принимать белорусский Минск 19-25 января.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", знаменитая словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена от соревнований. По итогам перепроверки допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в допинг-пробе 37-летней спортсменки были обнаружены следы запрещенного препарата.


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