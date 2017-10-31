Легендарный Федерер выиграл 95-й титул в карьере

Об этом сообщает АТР.

Примечательно, что 19-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер первый сеяный, в финале турнира в Базеле обыграл Хуана Мартина дель Потро (4) - 6:7 (6), 6:4, 6:3.

Таким образом, уроженец Базеля стал победителем 95-го турнира ATP в одиночном разряде и опередил по этому показателю чеха Ивана Лендла (94), который занимал второе место в истории мужского тенниса. Лидером является американец Джимми Коннорс (109), который выступал с 1972 по 1996 годы.

Стоит отметить, что 36-летний швейцарец выиграл семь титулов в году впервые с сезона-2007, когда победил на восьми турнирах с 16 сыгранных.

А в сезоне 2017 Федерер победил на пяти турнирах ATP, а также стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.Примечательно, что в нынешнем розыгрыше Кубка Кремля в полуфинал парных соревнований пришли Молчанов и Надежда Киченок, а украинка Леся Цуренко добралась до 1/4 финала.