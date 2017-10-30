Свитолина завершила сезон в ранге шестой ракетки мира

Отметим, что Свитолина перед стартом WTA Finals претендовала на место первой ракетки мира, однако поражение от Каролин Возняцки и Каролин Гарсия не позволили украинке замахнуться на новую вершину.

В данный момент на первой позиции рейтинга румынка Симона Халеп, второй идет испанка Гарбинье Мугуруса, на третьем - датчатка Каролин Возняцки.

Следом расположились чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс. В первую десятку также входят Елена Остапенко из Латвии, француженка Каролин Гарсия, британка Йоханна Конта и француженка Кристина Младенович.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в своем дебютном матче на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, Элина Свитолина уступила Каролин Возняцки. Об этом сообщается на сайте ведомства.