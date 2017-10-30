12:51 30.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100177650:labazovych

Свитолина завершила сезон в ранге шестой ракетки мира

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина завершила сезон в статусе шестой ракетки мира. Соответствующие место она занимает в обновленном за 30 октября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина завершила сезон в ранге шестой ракетки мира

Отметим, что Свитолина перед стартом WTA Finals претендовала на место первой ракетки мира, однако поражение от Каролин Возняцки и Каролин Гарсия не позволили украинке замахнуться на новую вершину.

В данный момент на первой позиции рейтинга  румынка Симона Халеп, второй идет испанка Гарбинье Мугуруса, на третьем - датчатка Каролин Возняцки.

Следом расположились чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс. В первую десятку также входят Елена Остапенко из Латвии, француженка Каролин Гарсия, британка Йоханна Конта и француженка Кристина Младенович.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в своем дебютном матче на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, Элина Свитолина уступила Каролин Возняцки. Об этом сообщается на сайте ведомства.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив