Боксер Митрофанов получил дебютную победу на профессиональном ринге в США

Соответствующие сведения стали известны с сайта Федерации бокса Украины.

Шестираундовый поединок в весовой категории до 72,5 кг против Брэндона Мэддокса (7-1) завершился досрочно. 27-летний украинец диктовал свои условия на ринге и в четвертом раунде отправил оппонента в нокаут.

Стоит отметить, что ранее Митрофанов выступал за команду "Украинские атаманы"

Добавим также, 27-летний уроженец Чернигова получил "золото" Универсиады-2013 и "бронзу" чемпионата Европы 2011 года.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", легендарный боксер Виталий Кличко поздравил коллегу со вчерашней победой.По словам Виталия, бой был очень непростым, однако Александр сумел хорошо прощупать защиту Хука и в решающий момент нанести нужное количество ударов.