19:24 28.10.2017 | Спорт | НовостиНовости Украины 100177535:labazovych
Украинский боксер одержал уверенную дебютную победу на профи-ринге - ВИДЕО
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов одержал дебютную победу на профессиональном ринге на арене в Элк-Гроув-Вилледж в США. Так, спортсмент из Украины смог нокаутировать американца Брэндона Мэддокса.
Об этом сообщает Boxing In Ukraine на своей странице в Facebook.
Как отмечается, 27-летний уроженец Чернигова провел шестираундовый поединок в весовой категории до 72.5 кг и завершил его досрочно. Вместе с тем Митрофанов имел тотальное превосходство над своим соперником и в четвертом раунде отправил его в нокаут.
Стоить добавить, что украинский спортсмен долгое время выступал в полупрофессиональной и профессиональной лигах AIBA - WSB и APB. Кроме того, за карьеру любителя парень завоевал "бронзу" чемпионата Европы-2011 и "золото" Универсиады-2013.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер и чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко встретится в поединке с кубинским боксером Гильермо Ригондо уже в декабре месяце.