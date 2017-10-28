Украинский боксер одержал уверенную дебютную победу на профи-ринге - ВИДЕО

Об этом сообщает Boxing In Ukraine на своей странице в Facebook.

Как отмечается, 27-летний уроженец Чернигова провел шестираундовый поединок в весовой категории до 72.5 кг и завершил его досрочно. Вместе с тем Митрофанов имел тотальное превосходство над своим соперником и в четвертом раунде отправил его в нокаут.

Стоить добавить, что украинский спортсмен долгое время выступал в полупрофессиональной и профессиональной лигах AIBA - WSB и APB. Кроме того, за карьеру любителя парень завоевал "бронзу" чемпионата Европы-2011 и "золото" Универсиады-2013.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер и чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко встретится в поединке с кубинским боксером Гильермо Ригондо уже в декабре месяце.