Украинская теннисистка стала финалисткой Итогового Мастерса среди юниоров

Об этом сообщается на официальном сайте sapronov-tennis.org.

В полуфинале 15-летняя теннисистка Костюк обыграла 17-летнюю аргентинскую теннисистку Марию-Лурдес Карле - 6:3, 7:5. Во второй партии украинка уступала 2:5, но выиграла подряд пять последних геймов матча.

Соперницей Марты в финале станет словенская теннисистка Кайя Юван, которая выиграла в полуфинале у первой сеяной - чемпионки Ролан Гаррос среди юниоров американки Уитни Осуигве - 7:5, 6:1.

Отметим, что украинка играла со словенкой вчера, 27 октября, в третьем матче группового турнира в группе "Li", и тогда победу праздновала Костюк. В этом сезоне соперницы встретятся уже в четвертый раз. Счет личных встреч 2:1 в пользу украинской теннисистки.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.