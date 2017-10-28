Донецкие хоккеисты продолжают победную ходу

Счет на табло в первом периоде открыл соперник из "Динамо" - шайбу в калитку донецких вогнал Мартышко, однако сразу же действующие чемпионы страны отгрузили в ответ четыре шайбы подряд, причем Костиков оформил "тройку".

Во втором периоде ситуацию на арене накололась до предела для донецких, которые довели баталию к положительному для себя результату - 7: 3. На данный момент команды сохраняют следующие позиции - после 12 матчей в "Донбасса" максимальные 36 очков. "Динамо" на четвертой позиции с 15 баллами.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в СМИ заявили, что двум хоккеистам сборной Украины грозит пожизненная дисквалификация.