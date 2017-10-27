Свитолина потеряла шансы на выход в полуфинал итогового турнира WTA

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Отеметим, что француженка Каролин Гарсия обыграла Каролин Возняки из Дании и, таким образом, преградила путь в полуфинал украинке Элине Свитолиной. Матч завершился со счетом 0:6, 6:3, 7:5 и продлился приблизительно 2 часа и 19 минут.

Теперь Украинке для возможного выхода в полуфинал состязаний необходима была победа Возняцки над Гарсией. Так, Свитолина должна провести еще один матч против Симоны Халеп. Однако этот результат не повлияет на дальнейшую судьбу четвертой ракетки мира в Сингапуре.

В свою очередь у Возняки и Гарсии разница побед и поражений составляет 2:1, в то время как у Свитолиной - 0:2. И наша спортсменка никак не сможет догнать оппоненток в борьбе за 1-2 места в группе и выход в полуфинал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступление в турнире WTA в Гонконге, из-за травмы правой ноги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",