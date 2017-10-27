Свитолина потеряла шансы на выход в полуфинал итогового турнира WTA

Первая рекетка Украины Элина Свитолина не сможет подняться выше третьего места в итоговой турнирной таблице WTA после победы Гарсии над Возняки.
Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Отеметим, что француженка Каролин Гарсия обыграла Каролин Возняки из Дании и, таким образом, преградила путь в полуфинал украинке Элине Свитолиной. Матч завершился со счетом 0:6, 6:3, 7:5 и продлился приблизительно 2 часа и 19 минут.
Теперь Украинке для возможного выхода в полуфинал состязаний необходима была победа Возняцки над Гарсией. Так, Свитолина должна провести еще один матч против Симоны Халеп. Однако этот результат не повлияет на дальнейшую судьбу четвертой ракетки мира в Сингапуре.
В свою очередь у Возняки и Гарсии разница побед и поражений составляет 2:1, в то время как у Свитолиной - 0:2. И наша спортсменка никак не сможет догнать оппоненток в борьбе за 1-2 места в группе и выход в полуфинал.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступление в турнире WTA в Гонконге, из-за травмы правой ноги.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",