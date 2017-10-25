Теннисист Долгополов досрочно завершил сезон

"Последние пару недель выдались не самыми легкими для нас. Была задача как можно выше закончить этот год в рейтинге, чтобы был хороший задел на начало нового сезона, но, к сожалению, сил уже не хватило. Хотелось лучшего, но мы очень рады, что вторая часть сезона удалась после такой тяжелой травмы летом", - написал теннисист.

Также он пояснил, что на ближайшем турнире в Париже не сыграет.

"Мы со своей командой решили не играть Париж и закончить сезон, поскольку уже нет сил и эмоций выступать на высшем уровне. Спасибо за поддержку, надеемся, что 2018 будет здоровым и успешным", - отметил он.

Добавим, что А.Долгополов на этой неделе занимает 37-ю строчку в генерации АТР, хотя в начале 2017 был лишь 62-м.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Александр Долгополов впервые за 14 месяцев вернулся в ТОП-40 лучших теннисистов планеты. Теннисист на этой неделе занимает 36-е место.