Марченко неудачно стартовал на турнире во французском Бресте

Так, спортсмен в двух сетах (5:7, 3:6) уступил французу Тристану Ламазину, занимающему 298-ю строчку в рейтинге ATP.

Отметим, что Марченко на старте сделал брейк и удерживал преимущество до счета 5:4. Кроме того, украинский теннисист имел двойной сетбол, однако подать на сет так и не сумел, проиграл три гейма подряд.

Во второй партии Илья отдал сопернику один гейм на своей подаче, чего французу хватило, чтобы завершить игру в свою пользу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии. Дуэт Молчанов и колумбийца Кабаля уступили лидерам посева белорусу Мирному и австрийцу Освальду - 6:7 (5), 4:6.