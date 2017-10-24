21:32 24.10.2017 | Спорт | Новости
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В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018 - ФОТО

В греческой Олимпии во вторник, 24 октября, состоялась церемония зажжения огня зимней XXIII Олимпиады.

В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018 - ФОТО

Они откроются в южнокорейском городе Пхенчхане 9 февраля 2018 года. Вместе с тем 1 ноября огонь должен достичь Южной Кореи.

Как пишет DW, из-за облачной погоды организаторы долго не могли зажечь огонь солнечными лучами с помощью лупы. Факел был разожжен с помощью резервного огня, который был получен на генеральной репетиции. Тем не менее актриса, исполнившая роль верховной жрицы, произнесла традиционную фразу: "Аполлон, бог солнца и света, пошли свои лучи и разожги факел для гостеприимного города Пхёнчхан".

В свою очередь президент Международного олимпийского комитета Томас Бах напомнил, что Олимпийские игры являются "символом мира" и "строят мосты в мире, который, кажется, разваливается на части".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане должны пройти с 9 по 25 февраля 2018 года. В них собирались принять участие и северокорейские спортсмены, в 1988 году бойкотировавшие Олимпиаду в Сеуле.

Летние олимпийские игры 2024 и 2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе.


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