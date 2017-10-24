02:00 24.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская биатлонистка Пустовалова будет выступать за сборную Словакии

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонистка Яна Пустовалова хочет сменить спортивное гражданство. Известно, что девушка в прошлом я в прошлом сезоне выступала на этапах Кубка IBU.

Украинская биатлонистка Пустовалова будет выступать за сборную Словакии

Об этом президент сообщил в интервью "UA:Перший".

Согласно его словам, такое решение было принято в связи с поступлением спортсменки в Словакию в университет.

"Она собиралась уходить с биатлона, но там ей предложили ещё побегать. Яна попросила дать ей разрешение выступать за Словакию. Мы абсолютно нормально к этому отнеслись, никаких преград не будет. Если человек хочет, силой же не будешь его заставлять у нас бегать или где-то ещё", — отметил Брынзак.

Добавим, что лучшим результатом Яны стало 40 место в спринте на этапе в австрийском Обертиллиахе.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", украинская сборная по биатлону с сегодняшнего дня будет соревноваться в новой форме в преддверии олимпийского сезона 2017/2018. Фотографиями экипировки  поделился президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак на своей странице в Facebook.


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