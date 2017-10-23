Цуренко улучшила свою позицию в рейтинге WTA - ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, на прошедшей неделе Леся дошла до стадии четвертьфинала на турнире серии WTA Premier "Кубок Кремля" в Москве, где уступила будущей обладательнице титула Юлии Гергес и записала в свой актив по окончанию соревнований 100 очков.

В то же время первая ракетка Украины Элина Свитолина все так же удерживает статус четвертой ракетки мира, имея в своем активе 5000 пунктов. Стоить добавить, что 23 октября украинка стартует на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Известно, что там она сыграет первый матч против Каролин Возняцки.

В ведомстве также сообщается о том, что Катерина Козлова и Катерина Бондаренко также потеряли несколько позиций, но сохранили прописку в топ-100.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.