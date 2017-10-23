11:19 23.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100176961:labazovych

Цуренко улучшила свою позицию в рейтинге WTA - ФОТО

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, украинская теннисистка Леся Цуренко улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Сейчас девушка занимает 47 место. 

Цуренко улучшила свою позицию в рейтинге WTA - ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, на прошедшей неделе Леся дошла до стадии четвертьфинала на турнире серии WTA Premier "Кубок Кремля" в Москве, где уступила будущей обладательнице титула Юлии Гергес и записала в свой актив по окончанию соревнований 100 очков.

В то же время первая ракетка Украины Элина Свитолина все так же удерживает статус четвертой ракетки мира, имея в своем активе 5000 пунктов. Стоить добавить, что 23 октября украинка стартует на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Известно, что там она сыграет первый матч против Каролин Возняцки.

В ведомстве также сообщается о том, что Катерина Козлова и Катерина Бондаренко также потеряли несколько позиций, но сохранили прописку в топ-100.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив