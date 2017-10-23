Цуренко улучшила свою позицию в рейтинге WTA - ФОТО

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, украинская теннисистка Леся Цуренко улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Сейчас девушка занимает 47 место.
Об этом сообщается на сайте организации.
Как отмечается, на прошедшей неделе Леся дошла до стадии четвертьфинала на турнире серии WTA Premier "Кубок Кремля" в Москве, где уступила будущей обладательнице титула Юлии Гергес и записала в свой актив по окончанию соревнований 100 очков.
В то же время первая ракетка Украины Элина Свитолина все так же удерживает статус четвертой ракетки мира, имея в своем активе 5000 пунктов. Стоить добавить, что 23 октября украинка стартует на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Известно, что там она сыграет первый матч против Каролин Возняцки.
В ведомстве также сообщается о том, что Катерина Козлова и Катерина Бондаренко также потеряли несколько позиций, но сохранили прописку в топ-100.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.