19:29 23.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина потерпела разгромное поражение на старте Итогового турнира

В своем дебютном матче на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, Элина Свитолина уступила Каролин Возняцки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Свитолина потерпела разгромное поражение на старте Итогового турнира

Отмечается, что наша теннисистка смогла выиграть лишь два стартовых гейма, после чего уступила в пяти кряду, не сделав при этом ни единого брейка. Матч продолжался всего 59 минут.

Элина Свитолина (Украина, 3) – Каролин Возняцки (Дания, 6) 2:6, 0:6

В следующем поединке украинка сыграет против первой ракетки рейтинга WTA Симоны Халеп, которая, в свою очередь, на старте турнира обыграла Каролин Гарсию.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.


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