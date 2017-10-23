Свитолина потерпела разгромное поражение на старте Итогового турнира

Отмечается, что наша теннисистка смогла выиграть лишь два стартовых гейма, после чего уступила в пяти кряду, не сделав при этом ни единого брейка. Матч продолжался всего 59 минут.

Элина Свитолина (Украина, 3) – Каролин Возняцки (Дания, 6) 2:6, 0:6

В следующем поединке украинка сыграет против первой ракетки рейтинга WTA Симоны Халеп, которая, в свою очередь, на старте турнира обыграла Каролин Гарсию.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.