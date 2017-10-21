Украинец забрал "бронзу" на ЧЕ по велоспорту

Об этом передает НОК Украины.

Роман Гладыш преодолел дистанцию в 15 км третьим по счету, уступив коллегам престижное золото французу Адриану Гарелу, а серебро на этот раз в активе венгра Ловас.

Помимо Гладыша в заезде брали участие : Владимир Бучинский, Владимир Джус, Володимр Фредюк, Роман Гладыш, Андрей Куценко, Максим Лопатюк, Тарас Шевчук, Максим Васильев, Андрей Винокуров.

Ранее украинцы торжествовали на Чемпионате Европы по велоспорту среди женщин, где украина Беломоина забрала кубок первенства, преодолев дистанцию в 15 км всего за полтора часа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице прошли велогонки Tour of Ukraine.