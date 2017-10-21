01:00 21.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100176776:roman

Украинец забрал "бронзу" на ЧЕ по велоспорту

В Берлине на первом заезде европейского первенства по велосипедному спорту украинский велосипедист завоевал бронзу в копилку украинской сборной по велоспорту.

Украинец забрал

Об этом передает НОК Украины.

Роман Гладыш преодолел дистанцию в 15 км третьим по счету, уступив коллегам престижное золото французу Адриану Гарелу, а серебро на этот раз в активе венгра Ловас.

Помимо Гладыша в заезде брали участие : Владимир Бучинский, Владимир Джус, Володимр Фредюк, Роман Гладыш, Андрей Куценко, Максим Лопатюк, Тарас Шевчук, Максим Васильев, Андрей Винокуров.

Ранее украинцы торжествовали на Чемпионате Европы по велоспорту среди женщин, где украина Беломоина забрала кубок первенства, преодолев дистанцию в 15 км всего за полтора часа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице прошли велогонки Tour of Ukraine.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив