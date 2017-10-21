Украинец Молчанов завершил выступления на теннисном турнире Кубок Кремля

Об этом сообщается на сайт соревнований.

Дуэт Молчанов и колумбийца Кабаля уступили лидерам посева белорусу Мирному и австрийцу Освальду - 6:7 (5), 4:6.

Примечательно, что в нынешнем розыгрыше Кубка Кремля в полуфинал парных соревнований пришли Молчанов и Надежда Киченок, а украинка Леся Цуренко добралась до 1/4 финала.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет около 745 тыс. долл.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский теннисист Денис Молчанов сумел преодолеть барьер 1/4 финала парного разряда на турнире ATP-250 Кубка Кремля. В частности, сам поединок проходил на кортах в Москве.