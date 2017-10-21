18:50 21.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100176873:nastya

Украинец Молчанов завершил выступления на теннисном турнире Кубок Кремля

Представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.

Украинец Молчанов завершил выступления на теннисном турнире Кубок Кремля

Об этом сообщается на сайт соревнований.

Дуэт Молчанов и колумбийца Кабаля уступили лидерам посева белорусу Мирному и австрийцу Освальду - 6:7 (5), 4:6.

Примечательно, что в нынешнем розыгрыше Кубка Кремля в полуфинал парных соревнований пришли Молчанов и Надежда Киченок, а украинка Леся Цуренко добралась до 1/4 финала.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет около 745 тыс. долл.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский теннисист Денис Молчанов сумел преодолеть барьер 1/4 финала парного разряда на турнире ATP-250 Кубка Кремля. В частности, сам поединок проходил на кортах в Москве.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив