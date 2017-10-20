12:18 20.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский теннисист пробился в полуфинал Кубка Кремля

Украинский теннисист Денис Молчанов сумел преодолеть барьер 1/4 финала парного разряда на турнире ATP-250 Кубка Кремля. В частности, сам поединок проходил на кортах в Москве.

Украинский теннисист пробился в полуфинал Кубка Кремля

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

Отметим, что третьи ракетки турнира совершенно уверенно прошли в полуфинал. Так, примерно за один час они оформили победу над российским дуэтом.  Украино-колумбийская пара выполнила три брейка, при этом Молчанов и Кабаль отыграли оба брейкпоинта соперников. 

За путевку в титульный матч теннисисты поспорят с лидерами посева - австрийско-белорусским тандемом Филипп Освальд / Макс Мирный. Первые сеяные попали в 1/2 финала на отказе пары Иржи Веселы - Игор Зеленай, которая не вышла на четвертьфинальный поединок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль пожаловался на травму колена, из-за чего он вынужден сняться с турнира в Базеле.


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