Украинский теннисист пробился в полуфинал Кубка Кремля

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

Отметим, что третьи ракетки турнира совершенно уверенно прошли в полуфинал. Так, примерно за один час они оформили победу над российским дуэтом. Украино-колумбийская пара выполнила три брейка, при этом Молчанов и Кабаль отыграли оба брейкпоинта соперников.



За путевку в титульный матч теннисисты поспорят с лидерами посева - австрийско-белорусским тандемом Филипп Освальд / Макс Мирный. Первые сеяные попали в 1/2 финала на отказе пары Иржи Веселы - Игор Зеленай, которая не вышла на четвертьфинальный поединок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль пожаловался на травму колена, из-за чего он вынужден сняться с турнира в Базеле.