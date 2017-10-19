Украинская теннисистка не сумела выйти в финал Кубка Кремля

Николь Меличар и Анна Смит обыграли в полуфинале московского турнира дуэт Киченок и Родионова - 6:4, 6:1, потратив времени чуть больше, чем час.

Отмечено, что Меличар и Смит лучше реализовывали первые подачи - 83 процента против 59 у соперниц и грамотнее действовали в ключевые моменты.

Таким образом, от Украины последними представителями на турнире осталась Леся Цуренко, которая встретится с седьмой сеяной немкой Юлией Гёргес, и Денис Молчанов, который сыграет в парном разряде.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier "Кубок Кремля" в Москве. Ее призовый фонд составил около 790,208 тыс. долларов.