В Федерации биатлона представили новую форму - ФОТО

Отметим, что форма украинцев традиционно от компании Adidas. При этом новая форма нашей команды выполнена в темно-бирюзовом цвете с синими и желтыми элементами.

В свою очередь моделью выступила Мария Панфилова, которая вернулась в украинскую команду после трехгодичной паузы.

"В будущем наша команда сменит производителя спортивной формы. А вот молодежная команда уже с этого года будет бегать в форме от компании Peak", - отметил президент президент Федерации биатлона Украины.

Кстати, биатлонный сезон стартует в конце ноября. К примеру, 23 числа в норвежском Шушене стартует первый этап Кубка IBU, а через три дня в шведском Эстерсунде пройдет первая гонка Кубка мира 2017/18.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский форвард Владимир Герун, который часть лета провел под руководством Сито Алонсо в главной команде каталонцев, показал высокую результативность в матче за дубль сборной.