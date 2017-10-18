10:58 18.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В Федерации биатлона представили новую форму - ФОТО

Украинская сборная по биатлону с сегодняшнего дня будет соревноваться в новой форме в преддверии олимпийского сезона 2017/2018. Фотографиями экипировки  поделился президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак на своей странице в Facebook.

В Федерации биатлона представили новую форму - ФОТО

Отметим, что форма украинцев традиционно от компании Adidas. При этом новая форма нашей команды выполнена в темно-бирюзовом цвете с синими и желтыми элементами. 

В свою очередь моделью выступила Мария Панфилова, которая вернулась в украинскую команду после трехгодичной паузы.

"В будущем наша команда сменит производителя спортивной формы. А вот молодежная команда уже с этого года будет бегать в форме от компании Peak", - отметил президент президент Федерации биатлона Украины.

Кстати, биатлонный сезон стартует в конце ноября. К примеру, 23 числа в норвежском Шушене стартует первый этап Кубка IBU, а через три дня в шведском Эстерсунде пройдет первая гонка Кубка мира 2017/18.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский форвард  Владимир Герун, который часть лета провел под руководством Сито Алонсо в главной команде каталонцев, показал высокую результативность в матче за дубль сборной.


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