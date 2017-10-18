Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал "Кубка Кремля"

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отметим, что в матче второго круга соревнований киевлянка примерно за два часа переиграла в среду посеянную под 2-м номером американку Коко Вандевеге - 7:5, 1:6, 6:2. При этом сама американка совершила восемь эйсов, восемь двойных ошибок и пять брейк-поинтов.

В то же время украинска теннисиста заявила, что во время игры ее начала очень сильно болеть нога. "Сейчас конец сезона, можно было уже и устать, но мне все равно хочется продолжать играть. Хотя сейчас нога болит", - призналась после матча Цуренко.

В четвертьфинале турнира Цуренко встретится с 7-м номером "посева" немкой Юлией Гёргес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль пожаловался на травму колена, из-за чего он вынужден сняться с турнира в Базеле. По словам спортсмена, после консультации с врачом сразу после турнира в Шанхае, вынужден сняться с турнира в Базеле.