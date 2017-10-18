Надаль снялся с турнира в Базеле из-за травмы

Об этом Надаль сообщил на своей странице в twitter.

По словам спортсмена, после консультации с врачом сразу после турнира в Шанхае, вынужден сняться с турнира в Базеле.

Надаля беспокоит колено, проблемы с этим были уже в Шанхае. Теперь по совету врача,он берет паузу.

Отметим, что Надаль уступил Роджеру Федереру в финале Мастерса в Шанхае.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", теннисистка из Украины Катерина Бондаренко успешно стартовала в турнире в Ташкенте. Так, наша соотечественница в двух сетах справилась с россиянкой Анной Блинковой, занимающей 131-е место в рейтинге.