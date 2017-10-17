В Армении украинский шахматист победил на юношеском Гран-при

Как отмечается, в турнире участвовали 12 известных юношей до 16 лет из Армении и зарубежья. Изветсно, что в круговом турнире Кирилл набрал 9 очков из 11.

Таким образом, украинец опередив на 1,5 очка Саргсяна, который занял второе место, и на 2,5 очка - третьего призера Акобяна (оба - международные мастера из Армении).

На данный момент победитель из Украины ожидает присвоения гроссмейстерского звания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на международном турнире "Maria Albulet Memorial 2017" в румынском городе Брэила украинские гроссмейстеры Евгения Долуханова и Ольга Бабий заняли призовые места.