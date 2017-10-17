04:00 17.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В Армении украинский шахматист победил на юношеском Гран-при

На днях завершился юношеский шахматный турнир Гран-при в Джермуке, где победу добыл 15-летний киевлянин Кирилл Шевченко. Соответствующие сведения передает официальный сайт Федерации шахмат Украины.

В Армении украинский шахматист победил на юношеском Гран-при

Как отмечается, в турнире участвовали 12 известных юношей до 16 лет из Армении и зарубежья. Изветсно, что в круговом турнире Кирилл набрал 9 очков из 11.

Таким образом, украинец опередив на 1,5 очка Саргсяна, который занял второе место, и на 2,5 очка - третьего призера Акобяна (оба - международные мастера из Армении).

На данный момент победитель из Украины ожидает присвоения гроссмейстерского звания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на международном турнире "Maria Albulet Memorial 2017" в румынском городе Брэила украинские гроссмейстеры Евгения Долуханова и Ольга Бабий заняли призовые места.


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