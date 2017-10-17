Украинская фигуристка получила бронзовую медаль на соревнованиях во Франции

Удачное выступление в произвольной программе обеспечил Хниченковий третье общее место с результатом 159,50 баллов. Это самая высокая сумма баллов, которую украинка набирала на предыдущих соревнованиях сезона.

Примечательно, что личный рекорд Хниченкова установила также в произвольной программе, которую исполнила на 102,04 балла. Спортсменку "подвел" только тройной лутц, во время которого она упала, остальные элементы фигуристка выполнила успешно.

Победила в турнире одиночниц россиянка Алиса Федичкин - 182,08. На втором месте китайская спортсменка Ли Сяннин - 179,28.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинцы завоевали победные медали на соревнованиях по каратэ. Наши спорсмены соревновались в таких подвидах боевоего искусства. Бойцы соревновались в дисциплинах ката и кумитэ (в возрастных категориях 10-13 лет).