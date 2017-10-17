Стаховский пробился во второй круг турнира в Бельгии

На победу в двух сетах над 52-й ракеткой мира из США Джаредом Дональдсоном Стаховский потратил час и 29 минут.

Поединок получился очень ровным – судьбу первого сета теннисисты решили на тайбрейке, где при счете 5:4 Стаховский взял два очка на приеме и повел в матче.

Во второй партии казалось, что второй тайбрейк неизбежен, но в девятом гейме украинец сумел сделать брейк, а после этого уверенно подал на матч.

Во втором раунде Сергей Стаховский сыграет с победителем матче между французом Бенуа Пэром и португальцем Жоао Соузой .

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/8 финала первая ракетка Украины проиграла американке Мэдисон Киз.