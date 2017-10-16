03:00 16.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100176344:labazovych

Две украинки стали призерами шахматных соревнований в Румынии

На международном турнире "Maria Albulet Memorial 2017" в румынском городе Брэила украинские гроссмейстеры Евгения Долуханова и Ольга Бабий заняли призовые места.

Две украинки стали призерами шахматных соревнований в Румынии

Об этом стало известно из портала "Украинские шахматы". Как отмечается, представительницы Украины сумели добыть второе и третье места. В частности, они набрали по шесть очков, уступив победительнице хозяйке турнира Ирине Булмази один пункт. При этом еще одна украинка — Анастасия Рахмангулова — с 5,5 очками оказалась на четвертом месте.

Кстати, украинский гроссмейстер Андрей Вовк совсем недавно победил на соревнованиях по шахматам в Осло.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двое украинских шахматистов Василий Иванчук и Юрий Кузубов смогли выйти в финальную часть турнира по шахматам в Тбилиси. Тренер украинской сборной остался доволен игрой своих подопечных и заверил, что основные игры еще впереди, так что ребятам нужно будет хорошо изучить соперника и подготовиться. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив