Две украинки стали призерами шахматных соревнований в Румынии

Об этом стало известно из портала "Украинские шахматы". Как отмечается, представительницы Украины сумели добыть второе и третье места. В частности, они набрали по шесть очков, уступив победительнице хозяйке турнира Ирине Булмази один пункт. При этом еще одна украинка — Анастасия Рахмангулова — с 5,5 очками оказалась на четвертом месте.

Кстати, украинский гроссмейстер Андрей Вовк совсем недавно победил на соревнованиях по шахматам в Осло.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двое украинских шахматистов Василий Иванчук и Юрий Кузубов смогли выйти в финальную часть турнира по шахматам в Тбилиси. Тренер украинской сборной остался доволен игрой своих подопечных и заверил, что основные игры еще впереди, так что ребятам нужно будет хорошо изучить соперника и подготовиться.