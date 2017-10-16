Долгополов впервые за год поднялся в топ-40 рейтинга ATP

Как сообщается в ведомстве, Долгополов на прошлой неделе выступал на Masters в Шанхае, где в 1/8 финала проиграл будущему чемпиону Роджеру Федереру. Тем не менее он получил 90 очков, что позволило ему впервые с августа 2016 года вернуться в топ-40.

В данный момент возглавляет мировую классификацию по-прежнему Рафаэль Надаль. Роджер Федерер немного приблизился к испанцу, но все так же остается на второй строчке. Третье место за Энди Марреем. А вот на четвертую строчку поднялся полуфиналист турнира Марин Чилич.

Кстати, еще один украинец, Сергей Стаховский - поднялся на одну позицию, но этого не хватило, чтобы войти в сотню лучших.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Катерина Бондаренко вошла в топ-100 лучших теннисисток мира по версии WTA. Такие рейтинговые ротации стали возможными благодаря победе спортсменки на международных соревнованиях в Ташкенте, где победила японскую спортсменку Куруми Нара.