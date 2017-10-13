Маскерано задумался об уходе из "Барселоны"

Отметим, что контракт 33-летнего футболиста рассчитан до середины 2019 года, однако он не исключает возможности расставания с каталонцами уже следующим летом.

"Пока еще ни с кем не разговаривал, но как только сезон закончится, буду думать, что делать дальше", — заявил Маскерано.

В текущем сезоне аргентинец провел только пять матчей во всех турнирах, а в двух встречах Лиги чемпионов оставался на скамейке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не собирается возвращаться в "Милан", а продолжит тренировать украинскую сборную. По словам Шевченко, на данный момент он полностью сосредоточен на работе над ошибками после вылета с квалификаций на ЧМ-2018, сейчас украинские футболисты готовятся к отборочны на Лигу Европы.