Свитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ноги

Отметим, украинка победила экс-россиянку Зарину Дияс в первом круге турнира.В четвертьфинале ее ожидала встреча с Николь Гиббс из США. За победу на турнире в Гонконге Элина могла получить 43 000 долларов и 280 очков в рейтинг WTA.

Играя на соревнованиях в Пекине, Свитолина травмировала правое бедро. В Гонконге в стартовом поединке против Зарины Дияс из Казахстана украинка вышла с повязкой на ноге и не без проблем добыла победу над соперницей.

Во время послематчевой пресс-конференции Свитолина заявила, что не успела восстановиться после повреждения, полученного еще в Пекине, поэтому не исключала, что снимется с турнира в Гонконге, что и произошло.

Таким образом, Николь Гиббс, с которой украинская теннисистка должна была играть в рамках второй круга, проходит в следующий раунд без борьбы.

Примечательно, что Свитолина планирует выступить на Итоговом чемпионата WTA, который стартует 22 октября в Сингапуре.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", теннисистка из Украины Катерина Бондаренко успешно стартовала в турнире в Ташкенте. Так, наша соотечественница в двух сетах справилась с россиянкой Анной Блинковой, занимающей 131-е место в рейтинге WTA.