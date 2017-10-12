11:58 12.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ноги

Четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступление в турнире WTA в Гонконге, из-за травмы правой ноги. Об этом сообщает твиттер соревнований HongKong Tennis Open.

Свитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ноги

Отметим, украинка победила экс-россиянку Зарину Дияс в первом круге турнира.В четвертьфинале ее ожидала встреча с Николь Гиббс из США. За победу на турнире в Гонконге Элина могла получить 43 000 долларов и 280 очков в рейтинг WTA.

Играя на соревнованиях в Пекине, Свитолина травмировала правое бедро. В Гонконге в стартовом поединке против Зарины Дияс из Казахстана украинка вышла с повязкой на ноге и не без проблем добыла победу над соперницей.

Во время послематчевой пресс-конференции Свитолина заявила, что не успела восстановиться после повреждения, полученного еще в Пекине, поэтому не исключала, что снимется с турнира в Гонконге, что и произошло.

Таким образом, Николь Гиббс, с которой украинская теннисистка должна была играть в рамках второй круга, проходит в следующий раунд без борьбы.

Примечательно, что Свитолина планирует выступить на Итоговом чемпионата WTA, который стартует  22 октября в Сингапуре.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", теннисистка из Украины Катерина Бондаренко успешно стартовала в турнире в Ташкенте. Так, наша соотечественница в двух сетах справилась с россиянкой Анной Блинковой, занимающей 131-е место в рейтинге WTA.


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