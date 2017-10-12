08:39 12.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины поднялась на 19 позиций в мировом рейтинге

Мужская сборная Украины по баскетболу заняла 19-е место в новом мировом рейтинге ФИБА. Соответствующие данные размещены на официальном сайте организации.

Сборная Украины поднялась на 19 позиций в мировом рейтинге

Таким образом, украинцы поднялись сразу на 19 позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Среди европейских сборных Украина занимает 12-е место.

Чемпион Европы Словения после победы на турнире поднялась с 12-го места на седьмое. Лидером мирового рейтинга остаются США, второе место у Испании, а замыкает первую тройку Сербия.

Главный тренер команды Евгений Мурзин сохранил за собой пост  и будет работать со сборной дальше. В ноябре наша команда стартует в отборочном турнире чемпионата мира, где соперниками украинцев будут Швеция, Турция и Латвия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская сборная узнала о своих потенциальных соперниках в рамках престижного футбольного турнира Лига Наций. 


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