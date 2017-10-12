Бондаренко покидает соревнования в Тяньцзине

Катерина очень уверенно начала матч, сделала два брейка и повела его со счетом 5:1. После этого украинка проиграла свою подачу, но все же довела сет до победы 6:3.

Во втором сете уже Линетт вырвалась вперед со счетом 4:1, но затем проиграла два гейма подряд. Сравнять счет Бондаренко не удалось, полячка реализовала скрытый сетбол, выиграв сет.

В решающей партии девушки поочередно брали свои геймы, пока при счете 5:5 Линетт не заработала двойной скрытый матчбол. Один из них Бондаренко отыграла, но со второго соперница все-таки сделала брейк.

Навязать борьбу в следующей гейме у нашей теннисистки не получилось и Линетт "под ноль" подала на победу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после победы над сборной Украины отметил, что его команда хорошо подготовилась к матчу и изучила игру соперника.