Цуренко позорно завершила выступление в Тяньцзине

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Отметим, что наша соотечественница на поединке была сеяная под седьмым номером. Так, в первом раунде Цуренко в двух сетах уступила китаянке Дуань Инъин 4:6, 6:7(2).

В первом сете сразу Цуренко упустила свою подачу, но почти сразу отыграла ее. Впрочем, в седьмом гейме Инъин сделала второй брейк и довела партию до победы.

Во втором сете Леся начала очень хорошо, сделала два брейка и повела 4:0, но не удержала преимущество, проиграла четыре гейма подряд – 4:4. В итоге на тайбрейке украинка смогла выиграть только два розыгрыша, уступив китаянке право сыграть в следующем раунде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 30-летняя украинкая теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier 5 в Цинциннати, США.