10:16 11.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко позорно завершила выступление в Тяньцзине

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла пройти первый раунд турнира в Тяньцзине. В частности, украинская теннисистка уступила свое место девушке из Китая. Матч продлился 1 час и 40 минут.

Цуренко позорно завершила выступление в Тяньцзине

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Отметим, что наша соотечественница на поединке была сеяная под седьмым номером. Так, в первом раунде Цуренко в двух сетах уступила китаянке Дуань Инъин 4:6, 6:7(2). 

В первом сете сразу Цуренко упустила свою подачу, но почти сразу отыграла ее. Впрочем, в седьмом гейме Инъин сделала второй брейк и довела партию до победы.

Во втором сете Леся начала очень хорошо, сделала два брейка и повела 4:0, но не удержала преимущество, проиграла четыре гейма подряд – 4:4. В итоге на тайбрейке украинка смогла выиграть только два розыгрыша, уступив китаянке право сыграть в следующем раунде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 30-летняя украинкая теннисистка  Леся Цуренко успешно стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier 5 в Цинциннати, США.


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