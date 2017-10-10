Украинская теннисистка хочет уехать из Украины

Соответствующие сведения сообщает womo.ua.

Как отмечается, в финале киевлянка в паре с сербкой Ольгой Данилович победила хорватско-китайский дуэт Леи Бошкович и Ван Сиюй. При этом в первом же гейме встречи Костюк и Данилович взяли подачу соперниц, а затем повели 2:0.

По информации издания, Бошкович и Ван сократили счет.

Согласно словам Костюк, теннис - это то, что она умеет делать лучше всего.

"В этом году я выиграла Australian Open, а также взрослый турнир на 25 тысяч долларов. Такие соревнования проводятся каждый день в каждом уголке мира. Я вообще – юниор, играю в категории до 18 лет, но на этот раз обыграла именно взрослых. На данный момент – я третья среди юниоров в мире", - отметила Костюк.

Также украинская теннисистка уверена, что в будущем теннис особо не изменится, однако станет более силовым. По ее мнению, будут усовершенствованы ракетки, мячи, покрытия. Уже сейчас есть ракетки с датчиками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Катерина Бондаренко вошла в топ-100 лучших теннисисток мира по версии WTA. Такие рейтинговые ротации стали возможными благодаря победе спортсменки на международных соревнованиях в Ташкенте, где победила японскую спортсменку