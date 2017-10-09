Верняев завоевал серебро чемпионата мира по спортивной гимнастике

Чемпионат проходит в канадском Монреале. Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины на своей страничке в Facebook, Верняев завоевал серебряную медаль в своем коронном упражнении на брусьях, на которых он стал Олимпийским чемпионом.

При этом украинский гимнаст выиграл квалификацию в этом виде, в финале выполнил свою программу лучше китайца Цзоу Цзинъюань, но проиграл тому в сложности. Как результат 15,833 у Верняева против 15,900 у китайского гимнаста, который и стал чемпионом мира. Третье место у россиянина Давида Белявского.

Вместе с тем первое серебро сегодня завоевал Радивилов. Он стал вторым в опорном прыжке. "Золото" в этой дисциплине досталось атлету из Японии Кензо Сирайи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный олимпийский комитет в девятый раз признал олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева лучшим спортсменом месяца в Украине. Так, звание лучшего тренера апреля получит его личный наставник Геннадий Сартинський.