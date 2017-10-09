В Австралии прошли гонки автомобилей на солнечных батареях - ФОТО

Гонки состоялись в рамках мероприятия, ставшего уже традиционным и имеющем название The World Solar Challenge. Как сообщает DW, в этом году на соревнования удалось привлечь энтузиастов и любителей со всего мира. В гонках принимают участие 42 автомобиля, которым необходимо будет преодолеть дистанцию в три тысячи километров. Гонщики отправились с северного города Дарвин в южный город Аделаида через австралийскую пустыню.

Ожидается, что большинство участников ралли преодолеют этот маршрут за неделю. При этом гонщики движутся со средней скоростью около 90-100 километров в час.

Среди участников нынешних гонок - команды из Германии, Японии, США, Великобритании, Польши, Малайзии, Таиланда, Тайваня, Бельгии, Швеции, Ирана, Южной Кореи, Индии, Гонконга, Южной Африки, Турции, Канады и самой Австралии.

Напомним, ралли проходит раз в два года. Оно частично финансируется Северной территорией Австралии. Перед регионом поставлена задача, чтобы к 2030 году половина используемой энергии поступала из возобновляемых источников.

Как сообщает УРА-Информ, Во время ралли " Лиепая" в Латвии разбился гражданский вертолет, в результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом передает издание Delfi.