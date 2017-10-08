Теннисист Долгополов пробился в основную сетку Мастерса в Шанхае

За попадание в основу Долгополов под 1-м номером , в течении почти двух часов вел борьбу с тунисцем Маликом Жазири.

Но им не удалось заработать хотя бы один брейкпоинт , чтобы завершить сет в свою пользу.

Во второй партии ключевым стал 11-й гейм на котором Долгополов отметился брейком - 7:5.

Отмечено, что украинец выступает на "Shanghai Rolex Masters" в седьмой раз, свой лучший результат на турнире Долгополов показал в 2011 году, когда дошел до четвертьфинала.

Примечательно, что призовой фонд нынешнего турнира составляет 7,9 млн долларов.

Добавим также, соперником в первом круге основы киевлянина станет 14-й сеяный, 21 ракетка мира американец Джек Сок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/8 финала первая ракетка Украины проиграла американке Мэдисон Киз.