Легкоатлетка Левченко стала лауреатом престижного спортивного конкурса

Согласно информации источника, Левченко завоевала три призовые места в турнире среды взрослых бегунов.

Юлия стала бронзовым призером чемпионата Европы в помещении по прыжкам в высоту, чемпионкой Европы среди молодежи и серебряным призером чемпионата мира.

Левченко имеет в своих спортивных заслугах несколько установленных рекордов Украины, в частности - прыжок в высоту на 2,1 метра, который является и личным рекордом спортсменки.

Легкоатлетка специализируется в беги на средние и длинные дистанции, а также прыжках в высоту.

Как выяснилось, немка Констанце Клостергальфен и турчанка Ясемин Кан также имеют большие шансы получить престижную золотую награду в конкурсе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украинская спортсменка Юлия Левченко на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне завоевала серебряную медаль.