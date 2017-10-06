06:00 06.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Легкоатлетка Левченко стала лауреатом престижного спортивного конкурса

Украинка Юлия Левченко может стать победительницей спортивного конкурса для легкоатлетов "Звезда, которая восходит". Об этом передает ФЛАУ.

Легкоатлетка Левченко стала лауреатом престижного спортивного конкурса

Согласно информации источника, Левченко завоевала три призовые места в турнире среды взрослых бегунов.

Юлия стала бронзовым призером чемпионата Европы в помещении по прыжкам в высоту, чемпионкой Европы среди молодежи и серебряным призером чемпионата мира.

Левченко имеет в своих спортивных заслугах несколько установленных рекордов Украины, в частности - прыжок в высоту на 2,1 метра, который является и личным рекордом спортсменки.

Легкоатлетка специализируется в беги на средние и длинные дистанции, а также прыжках в высоту.

Как выяснилось, немка Констанце Клостергальфен и турчанка Ясемин Кан также имеют большие шансы получить престижную золотую награду в конкурсе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украинская спортсменка Юлия Левченко на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне завоевала серебряную медаль.


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